Halle (Saale)

Ermittler finden rund 35 Kilogramm Drogen: fünf Festnahmen

18.11.2020, 11:42 Uhr | dpa

Ermittler haben im Burgenlandkreis 35 Kilogramm Drogen gefunden. Fünf Männer seien am Dienstag vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen die Festgenommenen bestehe der Verdacht des bandenmäßigen Handels mit illegalen Betäubungsmitteln. Die Drogen wurden sichergestellt. Über weitere Details will die Polizei am Mittwoch gegen Mittag informieren. Bereits am Sonntag kamen sechs Männer in U-Haft, nachdem in Halle und der Umgebung große Mengen Drogen, Bargeld und Waffen gefunden worden sind. Zuvor gab es eine großangelegte Razzia mit rund 150 Beamten.