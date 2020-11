Gudow

Mann in gestohlenem Auto: Verfolgungsfahrt mit Polizei

18.11.2020, 12:56 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat sich im Kreis Herzogtum Lauenburg in einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Er sei zunächst vor einer Polizeikontrolle auf der Autobahn 24 in Richtung Büchen geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unterwegs habe er gewendet und sei zurück in Richtung Gudow gefahren. Dort stieß er den Angaben zufolge mit einem Streifenwagen zusammen und flüchtete zu Fuß. Die Suche sei zunächst erfolglos geblieben. Das Fluchtauto wurde nach ersten Ermittlungen in Hamburg gestohlen. Bei der Verfolgungsfahrt am Dienstag wurde niemand verletzt. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.