Weimar

Jetzt auch in Weimar: Weihnachtsmarkt abgesagt

18.11.2020, 15:50 Uhr | dpa

Nach zahlreichen anderen Thüringer Kommunen hat nun auch die Stadt Weimar den diesjährigen Weihnachtsmarkt abgesagt. "Die Absage ist das Ergebnis der medizinischen Empfehlungen sowie des allgemeinen Aufrufs, die sozialen Kontakte zu minimieren", erklärte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) am Mittwoch. Weil die meisten anderen Städte um Weimar herum keine Weihnachtsmärkte durchführen, sei die Gefahr zu groß, mit einer überlaufenen Weimarer Weihnacht zahlreiche neue Infektionen mit dem Corona-Virus zu produzieren. Laut Kleine wurden die meisten der bisherigen Neuinfektionen von außerhalb in die Stadt getragen.

Als Ausgleich für den entfallenden Weihnachtsmarkt soll nun der Wochenmarkt um weihnachtliche Elemente ergänzt werden. Dort werde es unter anderem auch Baumstriezel, Weihnachtsdekoration, kunsthandwerkliche Artikel, Kerzen, Räucherwerk oder Schmuck zu kaufen geben. Außerdem wird die Krippenhütte mit der Heiligen Familie mit Figuren des Weimarer Holzbildhauers Christian Gramm zu sehen sein.

Die Weimarer Weihnacht hätte eigentlich am 1. Dezember beginnen sollen. Betroffen von der Absage ist auch der ursprünglich für den 6. Dezember geplante verkaufsoffene Sonntag. "Ich sehe das Land hier in der Pflicht, wenigstens einen einzigen verkaufsoffenen Sonntag in Thüringen einheitlich zu ermöglichen", forderte Kleine. Laut Thüringer Ladenöffnungsgesetz sind verkaufsoffene Sonntage an bestimmte Anlässe wie Volksfeste oder Weihnachtsmärkte gebunden.