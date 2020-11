Schwerin

SSC Schwerin nach 3:0 über Aachen im DVV-Pokal-Halbfinale

18.11.2020, 19:17 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin stehen im Halbfinale des DVV-Pokals. Das Team von Trainer Felix Koslowski bezwang im Mittwoch in der heimischen Palmberg Arena den Bundesliga-Rivalen Ladies in Black Aachen nach nur 76 Spielminuten mit 3:0 (25:18, 25:22, 25:18) und revanchierte sich damit überzeugend für die bisher einzige Saison-Niederlage in der Liga beim 2:3 vor eine Woche bei den Westfälinnen.

Beste Spielerin bei den Mecklenburgerinnen war Außenangreiferin Lina Alsmeiser, die 16 Punkte für den deutschen Rekordmeister holte. Mannschaftsführerin Greta Szakmáry (13) und Mittelblockerin Marie Schölzel (11) standen der 20-Jährigen wenig nach. Bei Aachen ragte Jana Franziska Poll, die vor Jahren auch in Schweriner Diensten stand, mit 13 Punkten heraus.

In der zweiten Begegnung des Schweriner Viertelfinal-Turniers stehen sich am Abend Pokalverteidiger Dresdner SC und der VfB Suhl gegenüber. Der Sieger der Partie trifft am Donnerstag im Halbfinale auf den SSC. Das zweite Turnier findet in Stuttgart statt. Termin und Ort des Endspiels stehen noch nicht fest.

Angesichts der Corona-Pandemie hatte der Arbeitskreis der Frauen-Bundesliga die Vorverlegung und die Austragung in Turnierform beschlossen, um Spielraum für eventuelle Ausweichtermine im Dezember zu bekommen.