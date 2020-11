Dresden

Landtag mit Sondersitzung: Antrag zu Infektionsschutzgesetz

19.11.2020, 03:35 Uhr | dpa

Der Sächsische Landtag tritt heute (10.00) auf Antrag der AfD zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei geht es um Änderungen am Infektionsschutzgesetz, die Bundestag und Bundesrat am Mittwoch beschlossen haben. Die AfD hatte die Sitzung am Montag für den Dienstag beantragt. Landtagspräsident Matthias Rößler war das in Abstimmung mit den anderen Fraktionen aber zu kurzfristig, weshalb er das Parlament für Donnerstag einberief. Die AfD will nun trotzdem über ihren Antrag zum sogenannten Bevölkerungsschutzgesetz abstimmen lassen - und zwar namentlich.

Die AfD lehnt das Gesetz ab. Es soll unter anderem die Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen der Länder präzisieren. Die Abstimmung im Bundestag wurde am Mittwoch von Protesten in der Nähe des Parlamentes begleitet. Die Polizei setzte mehrmals Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, weil die Menschen sich trotz Aufforderungen der Einsatzkräfte weigerten, den Platz zu verlassen. Viele hatten gegen die Auflagen - Maskenpflicht und Abstand - verstoßen.