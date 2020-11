Neu-Ulm

Ehemaliger Ulmer Basketballer Hayes ein Topdraft in der NBA

19.11.2020, 10:20 Uhr | dpa

Basketballer Killian Hayes hat es vom Bundesligisten ratiopharm Ulm zu einem Topdraft in der NBA geschafft. Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison 33 Spiele für Ulm bestritt, wurde von den Detroit Pistons an Position sieben des Drafts ausgewählt und damit so früh wie nie ein Franzose vor ihm. "Das ist natürlich ein toller Erfolg für ihn, aber auch für uns bei ratiopharm Ulm", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag. Es sei ein Fingerzeig, "dass Ulm ein Standort ist, der die Ausbildung in die richtigen Bahnen lenkt".