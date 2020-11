Monaco

Volland über neue Heimat Monaco: Freizeitwert ist enorm

19.11.2020, 12:00 Uhr | dpa

Kevin Volland hat nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen ins Fürstentum Monaco noch keine Ahnung von seinen womöglich prominenten Nachbarn dort. "Das weiß ich noch nicht, aber auf alle Fälle hab ich eine super Lage. Ich bin sehr happy, aber wer in unmittelbarer Nähe wohnt, weiß ich nicht. Ich bin schon gespannt, im Sommer in einem Café die Leute zu beobachten", sagte der 28 Jahre alte Angreifer dem "Kicker" (Donnerstag). Bei der von Niko Kovac trainierten AS Monaco fühle er sich sehr wohl. "Eine wunderschöne Gegend! Eine wunderschöne Stadt! Klar, das Sportliche steht für mich immer an erster Stelle, aber der Freizeitwert ist natürlich auch enorm", sagte Volland.

Hoffnungen auf ein Comeback in der Nationalmannschaft macht sich der Stürmer dagegen kaum noch. "Ach, wenn man 2016 sein letztes Länderspiel gemacht hat, danach seine beste Zeit hatte und immer unter den deutschen Top-Scorern war, dann ist das eigentlich ein klares Zeichen", sagte Volland. "Klar, jeder Spieler ist geil darauf, in der Nationalmannschaft zu spielen; ich bin auch dankbar für die zehn Länderspiele, die ich machen durfte. Aber nach vier Jahren macht man sich keine allzu großen Hoffnungen mehr."

Volland wechselte im September nach vier Jahren in Leverkusen nach Monaco. In bislang acht Einsätzen kommt er auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Am Freitag trifft die Mannschaft auf Meister Paris St. Germain um den deutschen Trainer Thomas Tuchel.