Apolda

Ramelow erschüttert wegen Ereignisse auf Friedhof in Apolda

19.11.2020, 12:03 Uhr | dpa

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat mit Betroffenheit auf Vorfälle an Gräbern für Kriegstote auf dem Friedhof in Apolda reagiert. "Unglaublich! Erinnerungen zu zerstören heißt diese Menschen noch einmal zu töten!", schrieb Ramelow bei Twitter am Mittwochabend. Zuvor war bekannt geworden, dass Unbekannte drei Informationstafeln entfernt hatten, die dort erst vor kurzem aufgestellt wurden. Schülerinnen und Schüler einer Schule in Apolda hatten diese erarbeitet.

Der Ministerpräsident war selbst am vergangenen Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung für Opfer von Krieg und Gewalt zum Volkstrauertag auf dem Friedhof in Apolda dabei gewesen. Die Tafeln wurden dabei eingeweiht.

Kurze Zeit nach Ende der Gedenkfeier kam es auf dem Friedhof zu einem Vorfall, der Schlagzeilen machte. Eine Gruppe, die laut Polizei augenscheinlich dem rechten Spektrum zuzuordnen ist, bedrängte den Superintendenten des evangelischen Kirchenkreises Apolda-Buttstädt.

Der Pfarrer hatte die Gruppe zuvor fotografiert, da er eine nicht genehmigte Veranstaltung vermutete. Personen aus der Gruppe verlangten von ihm, das Handy herauszugeben und die Bilder zu löschen - was er tat. In die Ermittlungen ist der Staatsschutz eingebunden.