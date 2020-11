Waren (Müritz)

Autofahrer überholt Schwertransport und Polizei: Fahrverbot

19.11.2020, 13:09 Uhr | dpa

Ein ungeduldiger Autofahrer hat bei Waren an der Müritz einen Schiffsschraubentransport mit Überbreite überholt und sich damit viel Ärger eingehandelt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 192 vor den Augen der Polizei. Die Beamten begleiteten den mehr als sechs Meter breiten Propeller-Schwertransport. Der 31-jährige Autofahrer nutzte trotz Verbots eine Kreuzung am Ortsteil Eldenholz zum Überholen - und wurde drei Kilometer weiter bereits gestoppt. Dabei wurden bei dem ungeduldigen Fahrer auch noch 0,59 Promille Atemalkohol gemessen. Er müsse nun mit einem Monat Fahrverbot, einer Geldstrafe von mehreren hundert Euro und zwei oder mehr Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen.