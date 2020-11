Wiesbaden

Hessens Finanzämter verschicken keine Zahlungshinweise mehr

19.11.2020, 14:29 Uhr | dpa

Wer in Hessen regelmäßig Vorauszahlungen auf die Einkommens- oder Körperschaftssteuer leistet, muss künftig selbst auf die Fälligkeitstermine achten. Die Finanzämter verschicken zu den Quartalen keine Zahlungshinweise mehr, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Wiesbaden noch einmal erinnert hat. Bislang wurden jährlich bis zu 1,1 Millionen Hinweise mit der Post verschickt.

Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) empfahl den Bürgern und Unternehmen die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren, um automatisch pünktlich zu zahlen und Säumniszuschläge zu vermeiden. Das Land spare durch den Wegfall der Briefe jährlich rund 600 000 Euro und schone gleichzeitig die Umwelt. Letztmalig wurden die Hinweise zum Fälligkeitstermin am 10. September 2020 verschickt. Der nächste Termin ist am 10. Dezember.