Ahlen

36-Jähriger randaliert mit Messern: Festnahme mit SEK

19.11.2020, 16:33 Uhr | dpa

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos haben in Ahlen im Münsterland einen mit Messern bewaffneten Randalierer in einem Supermarkt festgenommen. Der 36-Jährige hatte ersten Angaben zufolge am Donnerstagmorgen Kunden in dem Geschäft bedroht und ein Messer gezogen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Diese rückte daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften aus und brachte Kunden und Angestellte in Sicherheit.

Der 36-Jährige habe sich den Aufforderungen der Polizei wenig zugänglich gezeigt, teilte die Polizei weiter mit. Zwischenzeitlich sei er mit sei Messern in den Händen bedrohlich auf die Polizisten zugelaufen, habe sich aber wieder zurückgezogen. Die angeforderten SEK-Kräfte nahmen den Mann etwa eine Stunde nach der ersten Alarmierung vorläufig fest. Dabei sei er leicht verletzt worden und kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Das Ordnungsamt und ein Arzt veranlassten anschließend die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Fachklinik.