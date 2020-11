Schweinfurt

Anti-Corona-Demonstration in Schweinfurt ohne Zwischenfälle

19.11.2020, 19:15 Uhr | dpa

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Rund 360 Kritiker der Corona-Politik haben am Donnerstagnachmittag in Schweinfurt demonstriert. Die Versammlung sei insgesamt friedlich und störungsfrei verlaufen, teilte die Polizei mit. Die meisten Teilnehmer hätten die Infektionsschutzbestimmungenn eingehalten. Nur in vier Fällen seien Ermittlungen wegen Verstößen nach dem Versammlungsgesetz eingeleitet worden, weil Redner oder Versammlungsteilnehmer keine Mund-Nase-Bedeckung getragen hätten.