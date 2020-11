Weimar

Klassik Stiftung Weimar zieht erste Bilanz

20.11.2020, 01:48 Uhr | dpa

Mehr als ein Jahr nach dem Antritt ihrer neuen Präsidentin Ulrike Lorenz hat die Klassik Stiftung Weimar die Vorstellung eines neuen Leitbilds angekündigt. Darüber sowie über strukturelle und personelle Änderungen in einer der größten Kulturstiftungen Deutschlands soll am heutigen Freitag (11.00 Uhr) in einer Online-Konferenz informiert werden. Als Lorenz vor einem Jahr im August den Posten in Weimar übernahm, kündigte sie an, die Stiftung unter anderem politischer aufstellen zu wollen.

Die Klassik Stiftung Weimar betreut mehr als 20 Museen, Schlösser, Parks, Literatur- und Kunstsammlungen. Thematisch umfasst ihre Arbeit vor allem das klassische Weimar rund um die Dichterfürsten Goethe und Schiller, aber etwa auch das Erbe der in Weimar gegründeten Kunst- und Designschule Bauhaus.