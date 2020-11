Magdeburg

Letzte Vorbereitungen für das Azubi-Ticket: VVK startet bald

20.11.2020, 05:52 Uhr | dpa

Lehrlinge in Sachsen-Anhalt können bald erstmals ein neues verbilligtes Azubi-Ticket beantragen. Im Dezember starte der Vorverkauf für das Abo-Modell, sagte ein Sprecher der landeseigenen Nahverkehrsgesellschaft (Nasa) der Deutschen Presse-Agentur. Parallel dazu werde eine große Werbekampagne auf das neue Angebot aufmerksam machen. Die verbilligte Monatskarte für Auszubildende soll ab 1. Januar 2021 gelten und 50 Euro kosten. Damit können Lehrlinge landesweit Bus und Bahn nutzen - zumindest theoretisch.

Derzeit laufen noch die nötigen Vorbereitungen, damit alle Verkehrsunternehmen dabei sind, wie der Nasa-Sprecher sagte. So müssen die jeweiligen Kreistage in den Regionen grünes Licht geben. Fest an Bord ist bereits der Verkehrsverbund Marego, der Magdeburg mit dem Umland verbindet, sowie die sachsen-anhaltischen Teile des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds rund um Halle. Das Land gibt in den nächsten zwei Jahren jeweils 12,8 Millionen Euro dazu, um das verbilligte Angebot zu finanzieren.