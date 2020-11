Koblenz

Kinos suchen neue Kundenbindung: Popcorn trotz Schließung

20.11.2020, 06:14 Uhr | dpa

Angesichts der Schließung im coronabedingten Teil-Lockdown haben sich einige Kinos in Rheinland-Pfalz eine kreative Kundenbindung ausgedacht: Sie verkaufen weiterhin Popcorn und Nachos. Der Chef des Odeon-Apollo-Kinocenters in Koblenz, Christian Klein, sagt: "Das große Geld kann man damit wirklich nicht verdienen." Ziel sei aber, "als Kino in den Köpfen der Leute zu bleiben". Das Odeon-Apollo liefert am Wochenende Popcorn per E-Bike aus und verkauft es von Mittwoch bis Sonntag abends vor Ort. Das Bali Kino im rheinhessischen Alzey bietet seinen knusprigen Snack nach eigenen Angaben in einer Tankstelle an. Im Kino in Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis sollte es nach eigenen Angaben an diesem Wochenende mit dem Verkauf von Nachos und Popcorn losgehen.