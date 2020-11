Görlitz

Corona: Bundeswehr hilft in Ämtern und Krankenhäusern

20.11.2020, 07:07 Uhr | dpa

In zwei Drittel aller deutschen Gesundheitsämter ist die Bundeswehr derzeit im Corona-Einsatz. "Schwerpunkte sind im Augenblick die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen", sagte Oberstleutnant Eric Gusenburger, Sprecher der Bundeswehr Sachsen, der Deutschen Presse-Agentur. Allein in Sachsen unterstützten 500 Soldatinnen und Soldaten die Gesundheitsämter, Krankenhäuser und Pflegeheime. Hauptaufgaben sind die Kontaktnachverfolgung und Hilfe bei der Pflege. Zudem sind Teams unterwegs, um Abstriche zu nehmen. In fünf Krankenhäusern im Landkreis Görlitz leistet ein Sanitätsregiment Amtshilfe in fünf Krankenhäusern und ist mit Kranken- und Intensivpflegern sowie medizinischen Rettungssanitätern vor Ort. Schwerpunkte sind in Sachsen die Landkreise Bautzen und Görlitz.

Bundesweit helfen den Angaben zufolge rund 7700 Soldatinnen und Soldaten bei der Bekämpfung der Pandemie. Allerdings seien die Zahlen wie die Schwerpunkte der Einsätze dynamisch, weil sich Entwicklungen schnell ändern könnten, so Gusenburger.