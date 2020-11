Elsdorf-Westermühlen

Auto fährt gegen Baum: 81-Jähriger lebensgefährlich verletzt

20.11.2020, 09:18 Uhr | dpa

Das Auto eines Ehepaars ist bei Elsdorf-Westermühlen gegen einen Baum geprallt, der 81 Jahre alte Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wurde die 77 Jahre alte Fahrerin des Wagens schwer verletzt. Das Ehepaar war am späten Donnerstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Auto auf der Bundesstraße 203 in Höhe Elsdorf-Westermühlen von der Straße abgekommen. Der 81-Jährige wurde in eine Klinik nach Rendsburg gebracht. Seine Ehefrau kam schwer verletzt in das Krankenhaus in Heide.