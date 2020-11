Schwerin

Etwas mehr Ausbildungsplätze in MV unbesetzt

20.11.2020, 13:01 Uhr | dpa

Mit Stand Ende September sind in Mecklenburg-Vorpommern etwas mehr Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben als noch im Vorjahresmonat. Ende September waren 1609 Ausbildungsplätze noch frei, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Schwerin mitteilte. Dies sind den Angaben zufolge neun Stellen mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. 391 Jugendliche blieben demnach ohne Ausbildungsvertrag, im Vorjahr waren es noch 445.

Laut Bundesagentur für Arbeit haben sich von Oktober 2019 bis September 2020 rund 7200 Jugendliche als Bewerber gemeldet, etwa 13 Prozent weniger als im Ausbildungsjahr zuvor. Mit 11 111 gemeldeten Ausbildungsplätzen sei ein Minus von 3,2 Prozent zu verzeichnen gewesen.

Die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, betonte, dass sich der Ausbildungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Krise als robust erwiesen habe. Das Interesse von Unternehmen auszubilden, sei weiter hoch.