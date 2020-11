Halle (Saale)

Corona-Lage in Halle: 20 Neuinfektionen binnen eines Tages

21.11.2020, 13:58 Uhr | dpa

In der rund 238 000 Einwohner zählenden Stadt Halle hat es binnen eines Tages 20 neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben - 12 weniger als vor einer Woche. Die sogenannte Inzidenz liegt aktuell bei 66,53 und damit über dem kritischen Wert von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, wie Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Samstag mitteilte. Von den zwölf männlichen und acht weiblichen Neuinfizierten sind den Angaben zufolge vier unter 18 Jahren. Aktuell gebe es in Halle insgesamt 285 Infizierte, 13 würden in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt. An oder mit dem Coronavirus seien in der Saale-Stadt bislang 19 Menschen gestorben.