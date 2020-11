Paderborn

Paderborn setzt Serie fort und klettert auf Rang zwei

21.11.2020, 15:05 Uhr | dpa

Der SC Paderborn hat seine Serie in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut und ist vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vorgestoßen. Nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg am Samstag gegen den FC St. Pauli ist der Vorjahres-Bundesligist bereits seit sechs Begegnungen ungeschlagen. Dennis Srbeny (39. Minute) brachte mit einem im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter die Gastgeber in Führung, in der zweiten Hälfte erhöhte Chris Führich (56.) auf 2:0.

Dabei zeigte der Tabellen-17. St. Pauli am Samstag eine spielerisch gute Leistung, setzte die Paderboner immer wieder unter Druck, hatte deutlich mehr Ballbesitz und in der 21. Minute die große Chance zur Führung. Jedoch scheiterte Rodrigo Zalazar nach einem Handspiel vom Elfmeterpunkt an Gastgeber-Torhüter Leopold Zingerle.

Mehr Torgefahr strahlten in dieser Partie die Paderborner aus, die neben ihren beiden Treffern auch noch zweimal am Pfosten scheiterten - zunächst Führich (36.) und später auch noch Srbeny (54.).