Wiesengrund

74 Jahre alter Radfahrer bei Unfall mit Auto getötet

21.11.2020, 16:58 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto ist am Samstag ein 74 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Der Hergang des Unfalls im Ortsteil Trebendorf der Gemeinde Wiesengrund (Spree-Neiße) sei noch unklar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen am Unfallort dauerten an.