Aachen

Dresdner Volleyballerinnen erkämpfen klaren Sieg in Aachen

21.11.2020, 20:16 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem Pokal-Aus in Schwerin haben die Volleyballerinnen des Dresdner SC eine starke Reaktion gezeigt und das Bundesliga-Spiel bei den Ladies in Black Aachen mit 3:0 (28:26, 25:22, 26:24) gewonnen. Die Gastgeberinnen starteten sehr konzentriert und setzten sich schnell mit vier Punkten ab. Danach aber fanden die DSC-Damen immer besser ihren Rhythmus und kämpften sich heran. Vor allem die ehemalige Aachenerin Maja Storck, die am Ende mit 23 Zählern erfolgreichste Scorerin war und zur MVP gekürt wurde, punktete immer wieder erfolgreich.

Beide Teams lieferten sich in allen drei Abschnitten einen engen Schlagabtausch. Die Dresdnerinnen ließen sich auch von Rückständen nicht entmutigen, agierten mit viel Energie und Herz. Vor allem das druckvolle Aufschlagsspiel und die stabile Block- und Feldabwehr gaben für sie den Ausschlag. Nach 91 hart umkämpften Minuten konnte das Team von Trainer Alexander Waibl den vierten Punktspiel-Sieg feiern.