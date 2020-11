Aue

Aue will gegen Darmstadt in die Erfolgsspur zurück

22.11.2020, 01:33 Uhr | dpa

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie will Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue heute (13.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 in die Erfolgsspur zurückkehren. "Ich weiß, dass die Truppe brennt und im Training gut geliefert hat", lobte Aues Chefcoach Dirk Schuster seine Mannschaft für die positive Einstellung in den vergangenen Tagen. Die Leidenschaft aus den Trainingseinheiten wollen die Auer gegen die punktgleichen Darmstädter auch auf den Platz bringen. Verzichten müssen die Sachsen allerdings auf Steve Breitkreuz, Malcolm Cacutalua (beide verletzt), Tom Baumgart (gesperrt) sowie die beiden langzeitverletzten Fabian Kalig und Erik Majetschak.