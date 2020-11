Würzburg

Neuer Kickers-Trainer gibt Debüt, Fürth empfängt den Jahn

22.11.2020, 02:56 Uhr | dpa

Mit einem Erfolg gegen Hannover 96 wollen die Würzburger Kickers heute (13.30 Uhr/Sky) die Aufholjagd im Abstiegskampf der 2. Bundesliga starten und Coach Bernhard Trares einen Einstand nach Maß bescheren. Der ehemalige Fußballprofi hatte die Unterfranken als dritter Trainer dieser Saison übernommen. Mit nur einem Punkt aus sieben Partien sind die Kickers Tabellenschlusslicht. Die Hausherren aber zeigten sich nach einem Kurztrainingslager optimistisch, den ersten Saisonsieg zu feiern.

Zugleich steigt in Mittelfranken das Freistaat-Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem SSV Jahn Regensburg. Die Fürther sind eines der Überraschungsteams der ersten Saisonphase und können mit einem Sieg auf Tabellenplatz zwei vorrücken. Der Jahn wiederum würde bei einem Erfolg nach Punkten mit den Fürthern gleichziehen.

Der 1. FC Nürnberg ist erst am Montagabend in Osnabrück an der Reihe.