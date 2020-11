Bernburg (Saale)

Mann will drei Geldautomaten aufbrechen: Untersuchungshaft

22.11.2020, 15:53 Uhr | dpa

In einer Bankfiliale in Bernburg im Salzlandkreis hat ein Mann versucht, drei Geldautomaten aufzubrechen. Der 33-Jährige sei am Samstagmorgen auf frischer Tat ertappt worden, als er sich mit einem Brecheisen an den Geräten zu schaffen machte, teilte die Polizei in Bernburg am Sonntag mit. Es sei festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der 33-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft.