Münster

Plädoyers im Missbrauchskomplex Münster

23.11.2020, 02:00 Uhr | dpa

In einem ersten Prozess im Missbrauchsfall Münster halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung heute (9.00 Uhr) die Plädoyers. Zuvor wird noch eine Polizeibeamtin als Zeugin befragt und ein Sachverständiger äußert sich zu dem Angeklagten (53) aus Schleswig-Holstein. Das Verfahren am Landgericht Münster findet zum Schutz der jungen Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil könnte am 27. November gesprochen werden.

Der Mann aus Norderstedt soll im Sommer 2019 einen damals neun Jahre alten Jungen schwer sexuell missbraucht haben. Bei dem Opfer handelt es sich den Ermittlungen zufolge um den Ziehsohn des Hauptbeschuldigten in dem Gesamtkomplex. Dieser gesondert angeklagte 27 Jahre alte Mann aus Münster soll den Sohn seiner langjährigen Lebensgefährtin mehrfach anderen Männern für sexualisierte Gewaltverbrechen zur Verfügung gestellt und das Kind auch selbst immer wieder vergewaltigt haben.

Der 53-Jährige aus Schleswig-Holstein hatte sich am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen geäußert. Über den Inhalt aber wurde nichts bekannt. Vor Prozessbeginn hatte der Mann die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft eingeräumt und auch Angaben zu weiteren Beschuldigten aus mehreren Bundesländern in dem Gesamtkomplex gemacht.

Allein die Staatsanwaltschaft Münster hat bislang mehrere Anklagen gegen insgesamt neun Personen erhoben. In diesen Verfahren wurden acht minderjährige Opfer gezählt. Immer wieder stammten sie aus dem nahen Familienumfeld. Die Ermittlungen bundesweit laufen damit insgesamt gegen mindestens 20 weitere Beschuldigte.