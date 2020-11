Waldkirchen

Mann bei Arbeitsunfall in Waldkirchen gestorben

23.11.2020, 08:06 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in Waldkirchen im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau ist am Sonntag ein Mann gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.