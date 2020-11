Schwerin

Regelanfrage: Verfassungsschutz vermutet geringe Quote

23.11.2020, 11:51 Uhr | dpa

Der Landesverfassungsschutz rechnet bei der geplanten Regelanfrage für angehende Beamte bei Polizei und Justiz zu deren Verfassungstreue mit einer niedrigen Trefferquote. "Es ist davon auszugehen, dass lediglich über eine geringe Anzahl von Bewerbern Erkenntnisse im Verfassungsschutz vorliegen", sagte der Chef der Behörde, Reinhard Müller, in einem Interview mit der "Schweriner Volkszeitung" (Montag).

Bei der Regelanfrage handele es sich um eine Bestandsabfrage im nachrichtendienstlichen Informationssystem. Eine weitergehende Informationsbeschaffung mit nachrichtendienstlichen Mitteln wie einer Observation sei damit nicht verbunden. Auf seine Behörde sieht Müller Mehrarbeit zukommen. "Abhängig davon, wie die gesetzliche Regelung gestaltet wird, ist eine Personalverstärkung zwingend notwendig."

Der Gesetzentwurf der Landesregierung, der aktuell im Landtag beraten wird, sieht vor, Mitarbeiter in Polizei und bestimmten Bereichen der Justiz künftig vor ihrer Verbeamtung einer Regelanfrage bei Verfassungsschutz und Landeskriminalamt (LKA) zu unterziehen. Betroffen sein sollen in der Justiz Bewerber in einer Justizvollzugseinrichtung, als Gerichts- und Bewährungshelfer, als Psychologe der Forensischen Ambulanz im Landesamt für ambulante Straffälligkeit oder als Rechtspfleger. Verfassungsschutz und LKA sollen prüfen, ob Erkenntnisse vorliegen, die Zweifel an der Verfassungstreue des Bewerbers begründen.