Wiesbaden

Tippgemeinschaft gewinnt fast 2,6 Millionen Euro im Lotto

23.11.2020, 13:44 Uhr | dpa

Wiesbaden (dpa/lhe) – Eine Tippgemeinschaft aus Hessen hat im Lotto knapp 2,6 Millionen Euro gewonnen. Insgesamt hätten sich 162 Teilnehmer an dieser virtuellen Tippgemeinschaft beteiligt, teilte Lotto Hessen am Montag mit. Es war der dritte Millionengewinn in Hessen innerhalb einer Woche. Am 14. November gewann ein Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis im Lotto fast acht Millionen Euro, vier Tage später erzielte ein im Rheingau-Taunus-Kreis abgegebener Tippschein rund 2,9 Millionen Euro im Spiel 77.