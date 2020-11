Magdeburg

69-Jähriger von anfahrendem Lastwagen erfasst und getötet

23.11.2020, 20:33 Uhr | dpa

Ein 69 Jahre alter Mann ist in Magdeburg von einem anfahrenden Lastwagen überrollt worden und gestorben. Der Mann wollte am Montag die Straße vor dem an einer roten Ampel stehenden Lastwagen überqueren, wie die Polizei mitteilte. Als die Ampel für den Autoverkehr schließlich grün zeigte, fuhr der 30-jährige Fahrer an. Den Fußgänger habe er dabei eigenen Aussagen zufolge übersehen, hieß es. Der Passant wurde vom Lastwagen erfasst und überrollt. Er starb noch am Unfallort. Ein sogenanntes Kriseninterventionsteam habe den unter Schock stehenden Fahrer betreut.