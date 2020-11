Ahnatal

Los entscheidet über neuen Rathauschef in Ahnatal

24.11.2020, 01:51 Uhr | dpa

Im Losverfahren wird heute im nordhessischen Ahnatal über den neuen Bürgermeister entschieden. In der Gemeinde mit 8100 Einwohnern hatte es am Sonntag bei einer Stichwahl um den Posten des Rathauschefs ein Patt gegeben. Amtsinhaber Michael Aufenanger (CDU) und Herausforderer Stephan Hänes (SPD) bekamen jeweils 2106 Stimmen. Nach der Hessischen Gemeindeordnung entscheidet dann das Los. Laut Wahlleiter Dieter Semdner soll der Los-Entscheid am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses stattfinden, sofern dieser zuvor das Wahlergebnis bestätigt.