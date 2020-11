Unbekannter greift Frau an Bushaltestelle an: Zeugen gesucht

24.11.2020, 06:30 Uhr | dpa

An einer Bushaltestelle in Vallendar (Landkreis Mayen-Koblenz) ist am Montagabend eine junge Frau von einem Unbekannten zu Boden gerissen und getreten worden. Die Tat ereignete sich gegen 20.45 Uhr, als die 20-Jährige in der Rheinstraße auf einen Bus wartete, wie die Polizei mitteilte. Die Frau verletzte sich bei dem Angriff den Angaben zufolge leicht - und flüchtete in einen anfahrenden Bus nach Bendorf.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Täter soll nach Angaben der Frau circa 30 Jahre alt sein, eine kräftige Statur sowie ein "südländisches Erscheinungsbild" haben und einen roten Stoffbeutel bei sich getragen haben.