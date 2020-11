Suhl

Festliche Stimmung auch ohne Weihnachtsmarkt

24.11.2020, 06:55 Uhr | dpa

Um trotz der vielerorts abgesagten Weihnachtsmärkte festliche Stimmungen zu fördern, haben einige Thüringer Städte Alternativen angekündigt. Auf Grund der Corona-Pandemie verzichten in diesem Jahr viele Städte und Gemeinden auf Advents- und Weihnachtsmärkte.

So soll etwa in Weimar der Wochenmarkt um Stände erweitert werden, bei denen Weihnachtsartikel und Adventsgebäck angeboten werden. Zudem soll auf dem Markt festliche Musik vom Band zu hören sein, wie der Pressesprecher der Stadt mitteilte. Geplant sei auch ein digitaler Weihnachtsmarkt mit einigen Partnerstädten, wie dem polnischen Zamosc. Dieser soll spätestens Anfang Dezember aufrufbar sein. Über die Website können dann Produkte aus den Partnerstädten bestellt werden. Details sollen noch bekannt gegeben werden.

Auch auf weihnachtliche Dekoration setze die Stadt: Mit einem Holz-Krippenspiel und zusätzlicher Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt. Auf dem Goetheplatz soll es ab dem 1. Dezember einen Weihnachtsbaumverkauf geben.

In Eisenach wurde bereits ein Weihnachtsbaum auf dem Markt aufgestellt. Dazu werden Schmuckelemente und Lichterketten in der Innenstadt aufgehängt. Neu in diesem Jahr seien besondere LED-Lichter am Stadtschloss und am Rathaus, hieß es aus der Stadtverwaltung. Für weitere Planung wolle die Stadtverwaltung abwarten, was rechtlich möglich sein werde.

Auch die Landeshauptstadt Erfurt, deren Weihnachtsmarkt sonst Besucher aus ganz Deutschland anlockt, bereitet sich etwa mit Lichterketten und einer Weihnachtspyramide auf dem Domplatz auf die Adventszeit vor. Bad Frankenhausen plant nach der Absage des Weihnachtsmarkts eine Lichter-Show auf dem Marktplatz.