Heusenstamm

Küchenbrand: 39 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

24.11.2020, 07:55 Uhr | dpa

Dutzende Menschen haben in Heusenstamm (Kreis Offenbach) nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Dienstag ihre Wohnungen verlassen müssen. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte, hatte eine ältere Frau in ihrer Wohnung im Erdgeschoss wohl ein Holzbrett auf dem Herd liegen gelassen. Das Haus sei in der Nacht evakuiert worden, hieß es. Die 39 Bewohner konnten der Polizei zufolge mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk berichtet.

Die ältere Frau kam der Polizei zufolge zur Beobachtung vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Wohnung ist nach Einschätzung der Feuerwehr aufgrund der Rauchentwicklung unbewohnbar.