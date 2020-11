Bremerhaven

Feuerwerksfirmen: Sei Silvesterfeuerwerk keine Corona-Gefahr

24.11.2020, 15:57 Uhr | dpa

Raketen stehen in einem Geschäft zum Verkauf bereit. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Silvesterfeuerwerk sollte aus Sicht von Unternehmen aus der Feuerwerksbranche auch in der Corona-Pandemie möglich sein. Ein Aufruf zum Verzicht sei nicht nachvollziehbar, erklärte die Firma Comet Feuerwerk mit Sitz in Bremerhaven. "Unserer Ansicht nach wäre es sinnvoller, den Menschen zu empfehlen, dass sie Feuerwerk mit Bedacht und im kleineren Kreis der Familie nutzen sollten", sagte Comet-Sprecher Norman Edelmann am Dienstag. Bei richtiger Handhabung des Feuerwerks, bei Einhaltung der Abstands- und Kontaktregeln könne coronakonform gefeiert werden.

Das Unternehmen Rohr Feuerwerke aus der Gemeinde Wedemark in der Region Hannover sieht das genauso. Wenn Menschen vor der eigenen Haustür ein Feuerwerk zünden, sei dies unbedenklich, sagte Mitarbeiter Johannes Sewening. "Für uns ist wichtig, dass sich die Leute an die Anweisungen halten, Abstand halten und nur legales Feuerwerk kaufen." Menschenansammlungen sollten vermieden werden.

An diesem Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ein Beschlussentwurf der Länder "empfiehlt", zum Jahreswechsel auf Feuerwerk zu verzichten, um Menschenansammlungen und Verletzte zu vermeiden.