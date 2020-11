Magdeburg

Haseloff legt mit Amtskollegen neue Corona-Regeln fest

25.11.2020, 02:34 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) schaltet sich heute per Video mit seinen Amtskollegen aus Bund und Ländern zusammen, um die Corona-Regeln ab Dezember festzulegen. Nach tagelangen Vorgesprächen soll nach der Runde feststehen, welche Einschränkungen künftig gelten und wo es Verschärfungen geben wird. Im Anschluss will Haseloff über die Beschlüsse berichten und erläutern, was sie für Sachsen-Anhalt bedeuten. Fest steht bereits, dass es keine Lockerungen geben wird. Der eigentlich nur für November geplante Teil-Lockdown soll für mindestens drei Wochen verlängert werden.

Das schwarz-rot-grüne Landeskabinett verständigte sich schon vor den Beschlüssen darauf, dass die Weihnachtsferien um zwei Tage bis 9. Januar verlängert werden sollen. Damit soll die Zeit zwischen Silvester und Unterrichtsbeginn auf zehn Tage gestreckt werden, um mögliche Ansteckungen mit dem Coronavirus vorab zu erkennen. Damit zieht die Landesregierung Konsequenzen daraus, dass das Infektionsgeschehen nach den Sommer- und Herbstferien jeweils angestiegen ist. Zudem könnte an Sachen-Anhalts Schulen künftig erstmals eine Maskenpflicht im Unterricht gelten.

Hintergrund der Verlängerung ist, dass in Sachsen-Anhalt die Zahl der aktiven Corona-Fälle trotz der Beschränkungen weiter steigt. Ziel ist es, die Ausbreitung zu stoppen und wieder weniger als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche zu haben. In Sachsen-Anhalt stieg dieser Wert zuletzt hingegen immer weiter an. Am Dienstag lag er im Landesschnitt bei knapp 88.