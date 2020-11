Offenbach am Main

Nebel hüllt Land ein: Reifglätte auf Straßen örtlich möglich

25.11.2020, 08:22 Uhr | dpa

Die Hessen müssen sich auf Nebel und örtlich glatte Straßen einstellen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lockern sich am Mittwoch Nebelfelder erst im Tagesverlauf auch in den Niederungen gebietsweise auf. Es bleibt ansonsten trocken bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad Celsius. Nachts sinken die Höchstwerte bis in den Minusbereich. Gebietsweise könne sich in Bodennähe leichter Frost bilden, auch Reifglätte sei möglich. Am Donnerstag bietet das Wetter ein ähnliches Bild, es bleibt neblig bei Höchstwerten zwischen 4 und 7 Grad.