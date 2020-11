Neustadt an der Orla

Auseinandersetzung: Gruppen aufeinander losgegangen

25.11.2020, 12:13 Uhr | dpa

An einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Wochenende in Neustadt an der Orla waren nach jüngsten Angaben der Polizei zwei Gruppen beteiligt, die gezielt aufeinander losgegangen sind. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drei Menschen leicht verletzt worden. Unbeteiligte Passanten seien nicht betroffen gewesen. Derzeit werde gegen fünf Beschuldigte im Alter von 17 bis 19 Jahren ermittelt. Diese seien aber nicht festgenommen worden. Zum Tatmotiv liegen derzeit keine Hinweise vor.

Zunächst war berichtet worden, dass am Samstag eine Gruppe von rund 30 teilweise Vermummten durch Neustadt gezogen sei und dabei mehrere Menschen angegriffen hätte. Die Polizei sucht weiterhin mögliche Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können.