Braunschweig

Lastwagenfahrer kommt von A2 ab und stirbt

25.11.2020, 16:16 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer ist von der Autobahn 2 abgekommen und tödlich verletzt worden. Das Fahrzeug blieb am Mittwoch bei Braunschweig auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte. Warum der Fahrer die Kontrolle verloren hatte und mit seinem Lastwagen zuerst gegen die Mittelleitplanke gestoßen und dann nach links von der Fahrbahn abgekommen war, blieb zunächst unklar. Er wurde tot geborgen. Die A2 in Richtung Berlin sollte bis in die Nacht voll gesperrt sein.