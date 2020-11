Potsdam

Woidke zur Corona-Konferenz: "Detaillierte Gespräche"

25.11.2020, 20:38 Uhr | dpa

Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Umgang mit den Corona-Beschränkungen haben sich am Mittwoch in den späten Abend gezogen. "Es sind ernsthafte, fachliche und sehr detaillierte Gespräche", teilte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Videokonferenz mit. "Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen, weil viele Aspekte zu berücksichtigen sind." Wichtig sei, dass Schulen und Kitas offen blieben "und zum Beispiel Gastronomie und Kulturveranstalter in dieser schwierigen Situation unterstützt werden", betonte der Regierungschef.