Lüneburg

Lüneburg hofft auf Weihnachtsflair: 200 Tannenbäume in City

26.11.2020, 05:53 Uhr | dpa

Viele Städte in Niedersachsen kämpfen um so viel Weihnachtsmarkt wie möglich - in Lüneburg herrscht schon vorweihnachtliche Stimmung. Ein Gassenzauber mit Aktionen wie einem Adventskalender in Schaufenstern zum Mitmachen mit hochwertigen Preisen, eine Märchenmeile, Lichtprojektionen und 200 Tannenbäume sollen Menschen in die Innenstadt locken. Weil die Gastronomie in Corona-Zeiten geschlossen ist, wurde der klassische Weihnachtsmarkt mit Start am Mittwoch abgesagt. "Es ist viel in der Diskussion, wir wollen nächste Woche entscheiden, ob es kleine Weihnachtsmarktinseln geben wird", sagt Suzanne Moenck, Pressesprecherin der Stadt.

"Wir wollen uns bis zuletzt alle Optionen offenlassen, es hängen auch Existenzen im Handel daran. Wir wollen ein paar Leute in die Stadt locken", betonte Moenck. Auch in Lüneburg gibt es mehr Leerstand im Handel als vor der Krise.

Die Lüneburg Marketing GmbH (LMG) hat sich kreative Lösungen ausgedacht: Händler, Schulklassen und Kindergärten können sich für das Schmücken der 200 Tannen bewerben. Der Andrang ist groß. Beim Adventskalender - verteilt über die Geschäfte - muss ein QR-Code gescannt werden, um an der Preisverleihung teilzunehmen. Die festliche Beleuchtung in der 78 000-Einwohner-Stadt ist deutlich umfangreicher als sonst. "Den von uns allen so geschätzten geselligen Weihnachtstrubel wird es in Lüneburg in diesem Jahr coronabedingt nicht geben. Dennoch wollen wir im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten etwas weihnachtliche Atmosphäre schaffen und die Menschen bei einem sicheren Stadtbummel in Weihnachtsstimmung bringen", sagt LMG-Geschäftsführer Lars Werkmeister.

Ohne Standgebühren verkaufen bisher fünf Buden ihre Köstlichkeiten, es duftet nach gebrannten Mandeln und Schmalzkuchen. "Das ist wirklich ein Geschenk in dieser Zeit", meint Viktoria Präprer aus Wendisch Evern von der Lüneburger Zuckerküche. Viele Einnahmen wie auf dem Hamburger Winterdom sind in diesem Jahr weggebrochen. Die Schaustellerin hofft, bis zum Jahresende ihre Liebesäpfel verkaufen zu dürfen. Dann hätte sie ihr Geschäft zumindest für sechs Wochen geöffnet.