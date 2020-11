Jena

Radfahrer in Jena stößt mit Straßenbahn zusammen

26.11.2020, 09:26 Uhr | dpa

In Jena ist ein Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der 71-Jährige habe die Straße queren wollen und dabei nicht auf die rote Fußgängerampel geachtet, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die eigentlich bevorrechtigte Tram habe ihn dann erfasst und noch zehn Meter mitgezogen. Die dabei erlittenen Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich gewesen. Das Unglück ereignete sich am Mittwochmittag.