Weimar

Gedenkstelen für Weimarer Persönlichkeiten beschmiert

26.11.2020, 11:04 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Weimar eine Reihe von Gedenkstelen beschmiert, die an bedeutende Persönlichkeiten der Stadt erinnern. Betroffen sind Info-Tafeln für den Buchenwald-Häftling Stephane Hessel, den Weimarer Ehrenbürger August Fröhlich, die Frauenrechtlerin Hedwig Kettler und das erste offen in gleichgeschlechtlicher Liebe lebende Paar Dora Wibiral und Dorothea Seeligmüller.

Insgesamt elf Stelen waren vom Förderverein "Weimarer Rendezvous mit der Geschichte" im Stadtgebiet aufgestellt worden. Sie vermitteln Informationen zu Persönlichkeiten, denen ein besonderer Verdienst im Kampf gegen Faschismus, für Gleichberechtigung und Demokratie zugesprochen wird.

"Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro, allerdings sind es eher der Umgang mit der Geschichte und die damit verbundene Missachtung der Weimarer Kultur, die hier so schwer ins Gewicht fallen", erklärte die Polizei. Sie sucht nun nach möglichen Zeugen.