Straße im Erzgebirge wird nach Felssturz wieder freigegeben

26.11.2020, 12:32 Uhr | dpa

Rund elf Monate nach einem Felssturz im Erzgebirge wird die Straße S228 zwischen Scharfenstein und Hopfgarten wieder freigegeben. Seit Sommer sei die Strecke auf elf Kilometern Länge aufwendig gesichert worden, teilte das Landesamt für Straßenbau am Donnerstag mit. Unter anderem wurden 600 Meter Fangzäune aufgestellt und 1500 Quadratmeter Sicherheitsnetze angebracht. Die Kosten beliefen sich auf mehr als eine halbe Million Euro. Vom kommenden Montag an soll der Verkehr dort wieder rollen. Mitte Januar hatten sich Gesteinsbrocken aus den Felsböschungen an der Straße gelöst.