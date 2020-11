Lüneburg

Modegeschäftbetreiberin muss Miete trotz Lockdowns zahlen

26.11.2020, 13:26 Uhr | dpa

Eine Modegeschäftsbetreiberin in Celle muss eine coronabedingt einbehaltene Monatsmiete zahlen. Dies teilte das Landgericht Lüneburg am Donnerstag nach einer Entscheidung der 5. Zivilkammer am 17. November mit. Demnach muss die Betreiberin des Bekleidungsgeschäftes trotz des Lockdowns die für April einbehaltenen Gewerbemietzinsen entrichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann binnen eines Monats beim Oberlandesgericht Celle Berufung eingelegt werden.

Das Geschäft war vom 17. März bis zum 28. April geschlossen und vom 29. April bis 10. Mai nur teils geöffnet. Zum Einbehalten der Miete war die Betreiberin nach Auffassung der Zivilkammer nicht berechtigt, weil der Anspruch der Vermieterin auf Zahlung des Mietzinses trotz des Lockdowns uneingeschränkt weiterbestanden habe. Die pandemiebedingte Schließung begründe keinen zum Einbehalt des Mietzinses berechtigenden Mangel der Mietsache, weil die öffentlich-rechtliche Betriebsschließungsanordnung ihren Grund nicht in einer konkreten Beschaffenheit der Mieträume oder in betrieblichen Umständen der Mieterin habe.

Stattdessen sei sie zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung erfolgt, zumal das Ladenlokal grundsätzlich weiter nutzbar geblieben und lediglich der Kundenzugang untersagt gewesen sei. So habe die Mieterin das Geschäftshaus auch als Warenlager für den Online-Handel und die Schaufenster als Werbefläche genutzt.

Ein Einbehalt des Mietzinses sei auch nicht etwa wegen einer schwerwiegenden Veränderung der Umstände gerechtfertigt. Bei der Abwägung der Interessen der Vermieterin und der Mieterin sei zu berücksichtigen, dass das Verwendungsrisiko der Mietsache grundsätzlich die Mieterin trage, die nicht vollständig von der Nutzung des Mietobjekts ausgeschlossen gewesen sei. Die Vermieterin habe uneingeschränkt für Erhaltungsmaßnahmen einzustehen. Eine einseitige Verlagerung des Nutzungsrisikos zu Lasten der Vermieterin sei nicht angezeigt.