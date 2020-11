Esslingen am Neckar

Zwei Arbeiter beim Sturz mit Walze verletzt

26.11.2020, 14:01 Uhr | dpa

Beim Transport einer 50 Kilogramm schweren Metallwalze auf einer Treppe sind zwei Arbeiter auf einer Baustelle in Esslingen verletzt worden. Der unten gehende Mann sei ins Straucheln geraten und habe die Walze fallenlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sein Kollege sei daraufhin ebenfalls gestürzt, beide fielen die Treppe herunter. Wie schwer die Verletzungen sind, die sich die zwei Männer am Mittwoch zuzogen, konnte die Polizei nicht sagen. Sie wurden mit Hilfe der Feuerwehr geborgen und kamen ins Krankenhaus.