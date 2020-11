Cottbus

Pückler-Stiftung erhält Geld vom Bund: Ziel Weltkulturerbe

26.11.2020, 16:54 Uhr | dpa

Das Schloss Branitz mit seinem Fürst Pückler Park erhält vom Bund weitere finanzielle Unterstützung für die kommenden Jahre. Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab am Donnerstag grünes Licht für 12,5 Millionen Euro für den "Masterplan Branitz 2021-2028" der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz. Mit dem Geld soll in den kommenden Jahren das Pückler-Erbe von Parklandschaft und Schloss-Ensemble in Branitz weiterentwickelt werden. Die Parklandschaft wird im kommenden Jahr 175 Jahre alt.

Schloss Branitz war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871). Der Branitzer Park inmitten der 600 Hektar großen Parklandschaft in Cottbus war das Alterswerk des Gartenkünstlers, Weltreisenden und Schriftstellers. Im Jahr 1845 Jahren bezog Pückler das Schloss seiner Vorfahren in Branitz und legte hier ab 1846 einen der bedeutendsten europäischen Landschaftsgärten mit seinen berühmten Pyramiden an. Dort fand er auch seine letzte Ruhestätte - in einer Erdpyramide in einem See.

Mit den jetzt beschlossenen Bundeshilfen will die Branitzer Pückler-Stiftung in den kommenden acht Jahren mehrere Projekte auf dem Weg bringen. Dazu gehören die Generalsanierung des Schlosses, die Sicherung der Parklandschaft vor den Auswirkungen des Klimawandels sowie die Restaurierung und der Umbau des Marstalls zu einem Ausstellungshaus nach internationalen Standards.

Brandenburgs Kulturministerin und Vorsitzende des Stiftungsrates Branitz, Manja Schüle, sagte zur Entscheidung für eine Förderung, Branitz sei ein kultureller Leuchtturm im Süden des Landes und stehe für regionale Identität. Mit der Förderung solle die einzigartige Parklandschaft mit Schloss und 30 Ensemble-Bauten weiterentwickelt und damit die Stiftung als einer der zentralen Akteure beim Strukturwandel in der Lausitz gestärkt werden. "Unser langfristiges Ziel: Branitz soll Weltkulturerbe werden", betonte Schüle.