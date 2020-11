Wiesbaden

Autos stoßen beim Abbiegen zusammen: Drei Schwerverletzte

26.11.2020, 21:06 Uhr | dpa

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos in Wiesbaden schwer verletzt worden. Ein 85-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei sein Wagen mit dem Fahrzeug eines 54-Jährigen kollidiert. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt, die Unfallstelle am Nachmittag gesperrt werden. Die beiden Fahrer und eine Mitfahrerin im Alter von 82 Jahren kamen in Krankenhäuser.