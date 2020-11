Dresden

Kabinett legt neue Corona-Regeln für Sachsen fest

27.11.2020, 03:35 Uhr | dpa

Sachsens Kabinett will heute in Dresden die neuen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie festlegen. Der Entwurf der Regierung wurde erstmals zuvor in den Fachausschüssen des Landtags diskutiert, am Freitagnachmittag stellen unter anderem Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) die neue Verordnung vor. Diese soll dann auch über Weihnachten und Silvester Bestand haben.

Nach Beratungen von Bund und Ländern hatte Kretschmer bereits angekündigt, dass bei einem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche schärfere Regeln wie etwa Kontaktbeschränkungen oder Alkoholverbot in der Öffentlichkeit verhängt werden sollen.

In einem mehrstündigen Corona-Gipfel hatten sich Bund und Länder am Mittwochabend in einem gemeinsamen Beschlusspapier unter anderem darauf verständigt, den Teil-Lockdown zu verlängern: Freizeit- und Kultureinrichtungen und die Gastronomie bleiben dicht, zunächst bis 20. Dezember. Die Kontakte werden vom 1. Dezember an stärker begrenzt, sollen über Weihnachten bis Anfang Januar jedoch gelockert werden.