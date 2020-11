Olbernhau

Weihnachten im Erzgebirge: "Männlmacher" fürchten um Umsätze

27.11.2020, 05:40 Uhr | dpa

Birgit Uhlig steht in ihrer Werkstatt umgeben von weihnachtlichen Lichthäusern. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Nicht nur für den Einzelhandel ist Weihnachten die wichtigste Zeit des Jahres: Auch die "Männlmacher" im Erzgebirge blicken mit Sorge auf die kommenden Wochen. "Drei Viertel des Jahresumsatzes macht der Fachhandel im vierten Quartal - einen großen Teil davon im November und Dezember mit Spontankäufen in weihnachtlicher Atmosphäre", sagte Frederic Günther vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller der Deutschen Presse-Agentur.

Doch mit der Absage sämtlicher Weihnachtsmärkte und der Verschärfung der Corona-Maßnahmen werden die Aussichten auch im Erzgebirge düster: Es fehlen laut Günther vor allem die Touristen. Sind die Übernachtungskapazitäten in der Region normalerweise zu Weihnachten komplett ausgebucht, werden in diesem Jahr wegen der Corona-Regeln keine Gäste erwartet, heißt es vom Tourismusverband Erzgebirge. Mit vorübergehend geöffneten Läden etwa in Annaberg-Buchholz oder Freiberg, weihnachtlichem Lichterglanz und einem Internet-Markt der Manufakturen versucht die Region gegenzusteuern.